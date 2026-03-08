Dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 04/08/2026 đến 06/08/2026: Cảnh báo sạt lở, ngập úng Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đối mặt đợt mưa lớn từ chiều 04/08 đến đêm 06/08/2026, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 300mm, kèm nguy cơ lũ quét.

Từ chiều 04/08/2026 đến đêm 06/08/2026, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100–200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Đợt mưa này tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng.

Bản đồ dự báo khu vực mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Diễn biến mưa lớn trong 24 giờ qua

Ngày 03/08/2026, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã ghi nhận mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa đo được tính từ 07h đến 20h ngày 03/08 tại một số trạm tiêu biểu bao gồm:

Cốc San (Lào Cai) : 127.2mm

: 127.2mm Xuân Giang 1 (Tuyên Quang) : 100.8mm

: 100.8mm Thạch Bình (Ninh Bình) : 87.6mm

: 87.6mm Cửa Đạt (Thanh Hóa) : 85.8mm

: 85.8mm Bình Cảng (Phú Thọ): 82.8mm

Dự báo chi tiết diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới

Cơ quan khí tượng nhận định diễn biến mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chia làm các giai đoạn cụ thể như sau:

Tối và đêm 03/08/2026 : Mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 10–30mm , cục bộ có nơi mưa to trên 100mm .

: Mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến , cục bộ có nơi mưa to trên . Từ chiều 04/08 đến ngày 05/08/2026 : Mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40–80mm , cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm . Cảnh báo đặc biệt về nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn vượt 100mm/3h .

: Mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến , cục bộ có nơi mưa rất to trên . Cảnh báo đặc biệt về nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn vượt . Từ đêm 05/08 đến đêm 06/08/2026: Tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60–120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm.

Tổng lượng mưa toàn đợt tính từ chiều 04/08 đến đêm 06/08/2026 tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến trong khoảng 100–200mm, có nơi vượt ngưỡng 300mm.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và tác động hình thế thời tiết

Mưa lớn kéo dài và tập trung cường suất cao trong thời gian ngắn có khả năng gây ra nhiều loại hình thiên tai nguy hiểm:

Trong mưa dông : Đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

: Đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi và sườn dốc : Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất.

: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất. Vùng trũng thấp: Cảnh báo tình trạng ngập úng tại các khu vực đô thị, vùng trũng và khu công nghiệp.

Khuyến cáo hành động an toàn

Người dân sinh sống tại các vùng núi, khe suối cần chủ động theo dõi các dấu hiệu sạt lở đất, lũ quét để di dời kịp thời. Hạn chế di chuyển qua các ngầm tràn, đoạn đường ngập sâu hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở cao trong thời gian mưa lớn diễn ra.

Thời điểm phát tin: 21h00 ngày 03/08/2026.

Bản tin tiếp theo: Dự kiến phát lúc 03h30 ngày 04/08/2026.