Dự báo mưa lớn tại vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh từ ngày 19/07/2026 Khu vực Bắc Bộ ghi nhận lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 200mm đến hết ngày 20/07/2026. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1, đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Từ chiều tối ngày 19/07/2026 đến đêm 20/07/2026, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Lượng mưa phổ biến được dự báo từ 40–80mm, cục bộ có nơi vượt ngưỡng 200mm.

Diễn biến mưa lớn trong 24 giờ qua

Trong đêm 18/07 và ngày 19/07/2026, vùng núi Bắc Bộ đã ghi nhận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 18/07 đến 15h ngày 19/07/2026 tại một số trạm tiêu biểu như sau:

Trạm Thượng Sơn (Tuyên Quang): 140.8mm

140.8mm Trạm Vĩnh Quang 1 (Cao Bằng): 93mm

93mm Trạm Mường Lai (Lào Cai): 92.2mm

Dự báo diễn biến mưa lớn tại khu vực phía Bắc.

Dự báo chi tiết các khu vực ảnh hưởng

Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt mưa này có cường độ lớn, có thể đạt trên 100mm trong vòng 3 giờ. Cụ thể:

Vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh: Từ chiều tối 19/07 đến đêm 20/07/2026, mưa to đến rất to với lượng 40–80mm, cục bộ trên 200mm.

Từ chiều tối 19/07 đến đêm 20/07/2026, mưa to đến rất to với lượng 40–80mm, cục bộ trên 200mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ: Chiều tối và đêm 19/07/2026 có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10–30mm, có nơi trên 60mm.

Chiều tối và đêm 19/07/2026 có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10–30mm, có nơi trên 60mm. Xu thế: Từ ngày 21/07/2026, mưa lớn tại các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo rủi ro và tác động thiên tai

Trong mưa dông, người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét được xác định ở Cấp 1.

Mưa lớn cục bộ cường độ cao có khả năng gây ra các hậu quả nghiêm trọng:

Lũ quét: Nguy cơ cao trên các sông, suối nhỏ.

Nguy cơ cao trên các sông, suối nhỏ. Sạt lở đất: Dễ xảy ra tại các sườn dốc, khu vực vùng núi.

Dễ xảy ra tại các sườn dốc, khu vực vùng núi. Ngập úng: Xuất hiện tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Bản tin phát lúc 15h30 ngày 19/07/2026. Tin tiếp theo được cập nhật vào lúc 21h00 cùng ngày.