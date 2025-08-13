Khoảng 15/8, nắng nóng kéo dài ở hai miền Bắc - Trung khả năng kết thúc, dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ Bắc vào Nam hứng mưa dông, cục bộ mưa to.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Đêm qua và sáng sớm nay (13/8), vùng núi Bắc Bộ mưa to cục bộ; cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 12/8 đến 3h ngày 13/8 có nơi trên 100mm như: trạm Xuân Minh 2 (Tuyên Quang) 116,8mm; trạm Bình Giáo (Gia Lai) 136,8mm; trạm Đạ Mri 1 (Lâm Đồng) 209,8mm…

Dự báo sáng sớm, chiều tối và đêm 13/8, vùng núi Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ tiếp tục hứng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Chiều tối và đêm cùng ngày, các nơi khác ở Bắc Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Chiều tối và tối 13/8, Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới, các vùng miền trên cả nước hứng mưa, có nơi mưa rất to. (Ảnh minh hoạ: Lương Ý)

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Lào Cai, Gia Lai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, đặc biệt tại các xã/phường:

Tỉnh Xã/phường Lào Cai Bản Liền, Bảo Nhai, Bắc Hà, Bảo Hà, Bảo Thắng, Cao Sơn, Cốc Lầu, Đông Cuông, Gia Phú, Khánh Hòa, Mậu A, Nghĩa Đô, Phong Hải, Phúc Lợi, Tân Hợp, Tằng Loỏng, Văn Bàn, Xuân Ái, Xuân Hòa, Xuân Quang Gia Lai Bàu Cạn, Đức Cơ, Ia Nan, Ia Pnôn, Chư Prông, Ia Boòng, Ia Dơk, Ia Krêl, Bờ Ngoong, Chư Pưh, Chư Sê, Gào, Ia Băng, Ia Chia, Ia Grai, Ia Hiao, Ia Ko, Ia Krái, Ia Lâu, Ia Le, Ia Mơ, Ia O, Ia Pa, Ia Phí, Ia Pia, Ia Púch, Ia Rbol, Ia Tôr, KDang, Lơ Pang, Phú Thiện, Pờ Tó Điện Biên Chà Tở, Mường Luân, Mường Nhé, Mường Toong, Nậm Kè, Quảng Lâm, Sín Thầu, Tìa Dình Lai Châu Bum Tở, Hồng Thu, Hua Bum, Lê Lợi, Mường Mô, Nậm Hàng, Nậm Tăm, Sìn Hồ, Tủa Sín Chải Sơn La Mường Lạn, Mường Lèo, Púng Bánh, Sốp Cộp Quảng Ngãi Ia Đal, Ia Tơi, Mô Rai, Bờ Y, Đăk Rơ Wa, Dục Nông, Ia Chim, phường Đăk Bla, Rờ Kơi, Sa Bình, Sa Loong, Sa Thầy, Ya Ly Đắk Lắk Ea H’Leo, Ea M’Droh, Ea Wer, Buôn Đôn, Ea Bung, Ea Rốk, Ea Súp, Ea Wy, Ia RVê, Krông Nô

Trước khi hứng mưa rào và dông, trong ngày 13/8, Đông Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Bước sang ngày 14/8, đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất dao động 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Trong thời gian này, Tây Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C.

Từ 15/8 nắng nóng ở các khu vực trên khả năng kết thúc.

Nhận định thời tiết từ đêm 14/8 đến ngày 22/8, cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm 14-17/8, Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Trong thời kỳ dự báo, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối, đêm, cục bộ mưa to. Trong 3 ngày 15-17/8, khu vực này có thể có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác lúc chiều và đêm, cục bộ mưa to. Trong đó, từ 15-17/8 khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 13/8/2025

TP Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Tây Bắc Bộ sáng sớm, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, ven biển sáng mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 36°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, sau mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 36°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, phía Bắc có nơi trên 36°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

