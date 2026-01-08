Dự báo thời tiết 10 ngày từ 01/08/2026 đến 11/08/2026: Bắc Bộ có đợt mưa lớn diện rộng Bản tin dự báo thời tiết 10 ngày từ 01/08/2026 đến 11/08/2026: Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện đợt mưa lớn đến rất to; Trung Bộ có nơi nắng nóng.

Thời tiết trên đất liền toàn quốc từ đêm 01/08/2026 đến ngày 11/08/2026 có sự chuyển biến rõ rệt. Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa bước vào đợt mưa dông kéo dài, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng.

1. Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 01/08/2026 đến ngày 03/08/2026

Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 03/08/2026, khu vực chuyển mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 03/08/2026, khu vực chuyển mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Nghệ An trong đêm 01/08/2026 và ngày 02/08/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Nghệ An trong đêm 01/08/2026 và ngày 02/08/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối ngày 01/08/2026 xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông.

2. Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 03/08/2026 đến ngày 11/08/2026

Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ khoảng đêm 03/08/2026 đến ngày 07/08/2026 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sau khoảng thời gian này, mưa có xu hướng giảm dần.

Từ khoảng đêm 03/08/2026 đến ngày 07/08/2026 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sau khoảng thời gian này, mưa có xu hướng giảm dần. Khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm chỉ có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Từ khoảng ngày 04/08/2026 đến ngày 05/08/2026, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

3. Cảnh báo rủi ro và khuyến cáo an toàn

Trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ sạt lở đất tại khu vực vùng núi.