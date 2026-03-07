Dự báo thời tiết 10 ngày từ 03/07/2026 đến 13/07/2026: Bắc Bộ mưa to đến rất to Từ đêm 03/07/2026, khu vực Đông Bắc Bộ đón đợt mưa to đến rất to. Các vùng khác đề phòng mưa dông cục bộ kèm lốc, sét và gió giật mạnh vào chiều tối và tối.

Cơ quan khí tượng vừa phát đi bản tin dự báo xu thế thời tiết trên đất liền trong 10 ngày tới. Đáng chú ý, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa sắp bước vào đợt mưa lớn diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết từ đêm 03/07 đến ngày 05/07/2026

Trong 24 đến 48 giờ tới, diễn biến mưa dông tại các khu vực trên cả nước có sự khác biệt rõ rệt:

Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to.

Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực có mưa to đến rất to. Tây Bắc Bộ: Đêm 03/07 có mưa rào và dông vài nơi; từ ngày 04/07 bắt đầu có mưa rào và dông rải rác.

Đêm 03/07 có mưa rào và dông vài nơi; từ ngày 04/07 bắt đầu có mưa rào và dông rải rác. Khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông rải rác. Đáng lưu ý, khu vực từ Nghệ An đến phía Đông Đắk Lắk trong đêm 03 và ngày 04/07 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Có mưa rào và dông rải rác. Đáng lưu ý, khu vực từ trong đêm 03 và ngày 04/07 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 05/07 đến ngày 13/07/2026

Sau giai đoạn mưa lớn cao điểm, thời tiết các vùng có xu hướng diễn biến như sau:

Bắc Bộ: Duy trì trạng thái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Duy trì trạng thái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa giảm nhanh, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi.

Mưa giảm nhanh, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng ngày 08-09/07, mưa rào và dông rải rác có xu hướng gia tăng trở lại.

Cảnh báo tác động và rủi ro thiên tai

Trong mưa dông, người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Thông tin dự báo tiếp theo sẽ được cập nhật trong các bản tin kế tiếp của cơ quan khí tượng thủy văn.