Dự báo thời tiết 10 ngày từ 03/08/2026 đến 13/08/2026: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn diện rộng Cảnh báo thời tiết từ 03/08 đến 13/08/2026: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh diện rộng.

Theo bản tin khí tượng thủy văn, thời tiết trên đất liền trong 10 ngày tới (từ đêm 03/08 đến ngày 13/08/2026) diễn biến phức tạp. Trọng tâm mưa lớn tập trung tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Dự báo thời tiết từ đêm 03/08 đến ngày 05/08/2026

Trong 24 đến 48 giờ tới, diễn biến thời tiết tại các khu vực trên cả nước cụ thể như sau:

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đặc biệt, từ chiều 04/08, khu vực gia tăng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đặc biệt, từ chiều 04/08, khu vực gia tăng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi vào chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi vào chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời điểm chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 05/08 đến ngày 13/08/2026

Trạng thái thời tiết dông bão tiếp tục duy trì trên nhiều khu vực trong thời gian tiếp theo:

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ xuất hiện các điểm mưa to đến rất to.

Tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ xuất hiện các điểm mưa to đến rất to. Từ Quảng Trị đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng đoạn từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi tập trung mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối.

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng đoạn từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi tập trung mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và khuyến cáo an toàn

Trong các đợt mưa dông, người dân cần đặc biệt chú ý các nguy cơ thiên tai đi kèm nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản: