Dự báo thời tiết 10 ngày từ 07/08/2026 đến 17/08/2026: Bắc Bộ và Trung Bộ sắp nắng nóng Thời tiết từ ngày 07/08/2026 đến 17/08/2026 xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét ở một số khu vực, trước khi Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng từ ngày 10/08/2026.

Theo dự báo thời tiết đất liền thời hạn 10 ngày (từ đêm 07/08/2026 đến ngày 17/08/2026), nhiều khu vực trên cả nước có chuyển biến thời tiết đáng chú ý. Các khu vực tại Bắc Bộ và Trung Bộ dự báo có nắng nóng diện rộng từ khoảng giữa kỳ dự báo, trong khi khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tập trung mưa dông về chiều tối.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 07/08 đến ngày 09/08/2026

Tây Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm 07/08/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm 07/08/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Đông Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ngày 09/08/2026 xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ngày 09/08/2026 xuất hiện nắng nóng diện rộng. Từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Đáng chú ý, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị đêm 07/08/2026 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày 08/08/2026 có mưa rào và dông rải rác.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Đáng chú ý, khu vực từ đêm 07/08/2026 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày 08/08/2026 có mưa rào và dông rải rác. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ vào chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 09/08 đến ngày 17/08/2026

Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; từ khoảng ngày 10/08 đến 15/08/2026 có khả năng xảy ra nắng nóng.

Có mưa rào và dông vài nơi; từ khoảng ngày có khả năng xảy ra nắng nóng. Từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ khoảng ngày 10/08/2026 có khả năng xảy ra nắng nóng.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực từ khoảng ngày có khả năng xảy ra nắng nóng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 12/08/2026, khu vực này có mưa rào rải rác và có nơi có dông vào chiều tối và tối.

Cảnh báo thiên tai và tác động thời tiết

Trong các đợt mưa dông tại các khu vực trên, người dân cần đặc biệt chú ý nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khuyến cáo an toàn