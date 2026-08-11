Dự báo thời tiết 10 ngày từ 11/08/2026 đến 21/08/2026: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa lớn cục bộ Dịp từ ngày 11/08/2026 đến 21/08/2026, Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến nắng nóng gay gắt, trong khi Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cảnh báo mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra bản tin nhận định xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn 10 ngày, từ đêm 11/08/2026 đến ngày 21/08/2026. Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục đối mặt với nắng nóng gay gắt, trong khi Nam Bộ và Cao nguyên Trung Bộ gia tăng mưa dông cục bộ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 11/08 đến ngày 13/08/2026

Trong khoảng thời gian từ đêm 11/08/2026 đến ngày 13/08/2026, hình thái thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng:

Đông Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối ngày 13/08/2026 có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối ngày có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tây Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (ngoại trừ Điện Biên và Lai Châu).

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (ngoại trừ Điện Biên và Lai Châu). Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai: Chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Cao nguyên Trung Bộ (bao gồm phía Đông tỉnh Lâm Đồng) và Nam Bộ: Chiều tối và đêm 11/08/2026 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sau đó, có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời điểm chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sau đó, có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời điểm chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 13/08 đến ngày 21/08/2026

Từ đêm 13/08/2026 đến ngày 21/08/2026, diễn biến thời tiết tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc được dự báo cụ thể như sau:

Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khoảng từ ngày 17/08/2026 đến 18/08/2026 , vùng này có khả năng đón đợt mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm).

Chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khoảng từ ngày đến , vùng này có khả năng đón đợt mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm). Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Duy trì trạng thái chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Duy trì trạng thái chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Khoảng từ ngày 15/08/2026 đến 16/08/2026 , chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Khoảng từ ngày đến , chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào kèm dông vài nơi.

Cảnh báo tác động thời tiết nguy hiểm và khuyến cáo an toàn

Trong các đợt mưa dông diễn ra trên cả nước, người dân cần đặc biệt chú ý nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.