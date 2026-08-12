Dự báo thời tiết 10 ngày từ 12/08/2026 đến 22/08/2026: Nắng nóng gay gắt kết hợp mưa dông Dự báo thời tiết từ ngày 12/08/2026 đến 22/08/2026 trên cả nước: Trung Bộ và Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng mưa to cục bộ.

Nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì tại các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, trong khi khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chuyển mưa rào, dông rải rác về chiều tối. Diễn biến thời tiết trên đất liền trong 10 ngày tới (từ đêm 12/08/2026 đến ngày 22/08/2026) ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý về đợt nắng nóng và diện mưa.

Dự báo thời tiết từ đêm 12/08 đến ngày 14/08/2026

Khu vực Bắc Bộ: Đêm 12/08 và ngày 13/08/2026: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng khu vực Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng. Đêm 13/08 và ngày 14/08/2026: Chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng nóng. Riêng Lai Châu , Điện Biên , Sơn La , Quảng Ninh và Hải Phòng ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông (mưa tập trung ở cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ). Riêng chiều tối 14/08/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng.

Chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông (mưa tập trung ở cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ). Riêng chiều tối 14/08/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nhận định thời tiết từ đêm 14/08 đến ngày 22/08/2026

Khu vực Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày 17/08 hoặc 18/08/2026, xuất hiện mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chính vào chiều tối và đêm).

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày 17/08 hoặc 18/08/2026, xuất hiện mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chính vào chiều tối và đêm). Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 15/08/2026, phạm vi nắng nóng có xu hướng thu hẹp dần.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 15/08/2026, phạm vi nắng nóng có xu hướng thu hẹp dần. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời gian chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ xuất hiện điểm mưa to.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời gian chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ xuất hiện điểm mưa to. Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Cảnh báo rủi ro và khuyến cáo an toàn

Trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.