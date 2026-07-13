Dự báo thời tiết 10 ngày từ 13/07/2026 đến 23/07/2026: Nam Bộ mưa lớn, Bắc Bộ sắp có biến Cảnh báo thời tiết từ 13/07 đến 23/07/2026: Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rất to về chiều tối; Bắc Bộ và Trung Bộ đón mưa dông diện rộng sau ngày 18/07/2026.

Trong những ngày tới, hình thái thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Trọng tâm mưa lớn tập trung tại khu vực phía Nam vào chiều tối, trong khi các tỉnh miền Bắc và miền Trung duy trì trạng thái nắng nóng trước khi đón một đợt mưa dông diện rộng vào cuối tuần sau.

Bản tin dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày (Từ đêm 13 đến ngày 23/07/2026)

Dự báo thời tiết từ đêm 13/07 đến ngày 15/07/2026

Trong giai đoạn này, các khu vực trên cả nước diễn biến cụ thể như sau:

Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào rải rác. Ban ngày trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng .

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực có mưa rào rải rác. Ban ngày trời nắng, có nơi xuất hiện . Thanh Hóa đến Huế: Có mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý, từ chiều tối và đêm 13/07, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to .

Có mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý, từ chiều tối và đêm 13/07, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm . Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Đây là tâm điểm mưa lớn. Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 15/07 đến ngày 23/07/2026

Sau ngày 15/07, thời tiết có xu hướng chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt tại khu vực phía Bắc:

Bắc Bộ: Từ khoảng chiều tối 18/07, khu vực này sẽ đón đợt mưa rào và rải rác có dông. Cảnh báo cục bộ có nơi mưa to đến rất to . Trước đó, khu vực Tây Bắc vẫn duy trì mưa rào rải rác.

Từ khoảng chiều tối 18/07, khu vực này sẽ đón đợt mưa rào và rải rác có dông. Cảnh báo cục bộ có nơi . Trước đó, khu vực Tây Bắc vẫn duy trì mưa rào rải rác. Thanh Hóa đến Huế: Từ khoảng ngày 19/07, mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác trở lại.

Từ khoảng ngày 19/07, mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác trở lại. Duyên hải Nam Trung Bộ: Duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng; mưa dông chỉ xuất hiện vài nơi vào chiều tối.

Duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng; mưa dông chỉ xuất hiện vài nơi vào chiều tối. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có điểm mưa to.

Cảnh báo rủi ro thiên tai

Trong các đợt mưa dông, người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như:

Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

và gió giật mạnh. Nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại các khu vực vùng núi.

Khuyến cáo an toàn

Người dân tại các khu vực được cảnh báo mưa lớn (đặc biệt là Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ) nên hạn chế lưu thông trong thời điểm chiều tối khi có dông mạnh. Kiểm tra hệ thống thoát nước và gia cố nhà cửa để tránh thiệt hại do gió giật.

Bản tin tiếp theo sẽ được cập nhật căn cứ trên diễn biến thực tế của các hình thế thời tiết.