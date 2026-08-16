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    Dự báo thời tiết 10 ngày từ 16/08/2026 đến 26/08/2026: Bắc Bộ và Trung Bộ mưa lớn diện rộng

    Đại Ngàn16/08/2026 16:29

    Dự báo từ đêm 16/08/2026 đến 26/08/2026, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị bước vào đợt mưa lớn diện rộng, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

    Theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ đêm 16/08/2026 đến ngày 26/08/2026, hình thái thời tiết trên đất liền có sự chuyển biến đáng chú ý. Nhiều khu vực tại Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị chuẩn bị bước vào đợt mưa lớn diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

    Bản tin dự báo cảnh báo xu thế thời tiết đất liền từ đêm 16/08/2026 đến ngày 26/08/2026
    Bản tin dự báo thời tiết đất liền thời hạn đến 10 ngày từ đêm 16/08/2026 đến ngày 26/08/2026.

    Dự báo diễn biến thời tiết chi tiết từ đêm 16/08 đến ngày 18/08/2026

    Trong khoảng thời gian này, các khu vực trên cả nước có thời tiết diễn biến cụ thể như sau:

    • Bắc Bộ: Đêm 16/08 và ngày 17/08/2026 có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 17/08 đến ngày 18/08/2026, khu vực này chuyển mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
    • Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị: Đêm 16/08 và ngày 17/08/2026 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng. Từ đêm 17/08 đến ngày 18/08/2026 xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
    • Khu vực Nam Quảng Trị, TP. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 18/08/2026 nắng nóng giảm dần; riêng từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng từ ngày 18/08/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
    • Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 18/08 đến ngày 26/08/2026

    Diễn biến thời tiết giai đoạn tiếp theo tiếp tục ghi nhận đợt mưa lớn kéo dài ở miền Bắc và miền Trung:

    • Bắc Bộ: Từ đêm 18/08 đến ngày 21/08/2026 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 22/08/2026, mưa giảm cường độ, phổ biến có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
    • Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị: Từ đêm 18/08 đến ngày 21/08/2026 duy trì mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 22/08/2026 chuyển sang mưa rào và dông rải rác.
    • Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Huế, duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Khảo sát riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng từ đêm 18/08 đến ngày 20/08/2026 có mưa rào và dông rải rác.
    • Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Cảnh báo rủi ro thiên tai và khuyến cáo an toàn

    Các đợt mưa dông dồn dập có nguy cơ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tác động lớn tới sinh hoạt và hạ tầng giao thông.

    • Rủi ro thiên tai: Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi, khe suối và ngập úng tại các vùng lầy, khu vực đô thị thấp trũng.
    • Khuyến cáo: Người dân trong vùng ảnh hưởng cần chủ động theo dõi các bản tin thời tiết cập nhật, hạn chế di chuyển qua vùng ngập sâu, suối chảy siết và gia cố nhà cửa để phòng ngừa thiệt hại.

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      Dự báo thời tiết 10 ngày từ 16/08/2026 đến 26/08/2026: Bắc Bộ và Trung Bộ mưa lớn diện rộng
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