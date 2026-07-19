Dự báo thời tiết 10 ngày từ 19/07/2026 đến 29/07/2026: Bắc Bộ mưa lớn, Trung Bộ nắng nóng Từ đêm 19/07 đến 21/07/2026, vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh đón mưa to đến rất to. Khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng duy trì nắng nóng gay gắt trước khi có mưa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi bản tin nhận định xu thế thời tiết đất liền trong 10 ngày tới. Đáng chú ý, khu vực vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh sắp đón một đợt mưa lớn diện rộng, trong khi các tỉnh miền Trung tiếp tục đối mặt với nắng nóng gay gắt.

Bản tin dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày (Từ đêm 19 đến ngày 29/07/2026).

Dự báo thời tiết từ đêm 19/07 đến ngày 21/07/2026

Trong 24 đến 48 giờ tới, hình thái thời tiết có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền trên cả nước. Cụ thể:

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đặc biệt, tại vùng núi, trung du và Quảng Ninh , từ đêm 19 đến đêm 20/07 sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to .

Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đặc biệt, tại , từ đêm 19 đến đêm 20/07 sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi . Khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt . Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi . Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Tây Nguyên và Nam Bộ: Duy trì trạng thái có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vào chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 21/07 đến ngày 29/07/2026

Giai đoạn từ giữa đến cuối tháng 7, diễn biến mưa dông và nắng nóng có những thay đổi đáng kể:

Tại Bắc Bộ

Khu vực tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Đáng lưu ý, từ ngày 25/07, lượng mưa tại khu vực Đông Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Tại Trung Bộ và các khu vực khác

Từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng: Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng ngày 22/07 có nắng nóng gay gắt diện rộng. Từ ngày 23/07, phía Nam khu vực này và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk bắt đầu có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối.

Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng ngày 22/07 có nắng nóng gay gắt diện rộng. Từ ngày 23/07, phía Nam khu vực này và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk bắt đầu có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Các khu vực khác: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo rủi ro và tác động

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các diện tích lúa, hoa màu tại các vùng trũng, thấp.

Khuyến cáo: Khi xảy ra mưa lớn cục bộ, người dân tuyệt đối không đi qua các ngầm tràn, khe suối nhỏ hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo ngắn hạn để có phương án ứng phó kịp thời.