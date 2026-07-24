Dự báo thời tiết 10 ngày từ 24/07/2026 đến 03/08/2026: Bắc Bộ và Nam Bộ mưa lớn Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt mưa lớn diện rộng kéo dài tại Bắc Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ đêm 24/07/2026 đến ngày 03/08/2026, đề phòng dông lốc.

Thời tiết trên phạm vi cả nước từ đêm 24/07/2026 đến ngày 03/08/2026 có diễn biến đáng chú ý với đợt mưa dông diện rộng tại nhiều vùng miền. Trọng tâm mưa to đến rất to tập trung ở Bắc Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, đi kèm nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Bản tin dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền từ đêm 24/7 đến ngày 03/8

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực từ đêm 24/07 đến ngày 26/07/2026

Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An: Đêm 24 và ngày 25/07: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trọng tâm mưa tập trung ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc với mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đêm 25 và ngày 26/07: Đêm có mưa rào và dông rải rác (riêng khu vực Tây Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to); ngày chuyển mưa rào và dông vài nơi, khu vực Tây Bắc vẫn duy trì mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế: Đêm 24 và ngày 25/07: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Đêm 25 và ngày 26/07: Phổ biến mưa rào và dông vài nơi, ngày có nơi xuất hiện nắng nóng.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm xuất hiện mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 26/07 đến ngày 03/08/2026

Bắc Bộ: Ngày 27–28/07 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung chính vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Riêng khu vực Đông Bắc Bộ ngày 27/07 chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 29/07, mưa rào và dông gia tăng rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày 27–28/07 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung chính vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Riêng khu vực Đông Bắc Bộ ngày 27/07 chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 29/07, mưa rào và dông gia tăng rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng giai đoạn từ ngày 28–31/07 có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, có nơi xuất hiện mưa rào vài nơi.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng giai đoạn từ ngày 28–31/07 có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, có nơi xuất hiện mưa rào vài nơi. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi.

Chiều và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Duy trì thời tiết có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ khoảng ngày 30–31/07, diện mưa và cường độ mưa có xu hướng giảm dần.

Khuyến cáo an toàn

Trong các đợt mưa dông chuyển mùa từ đêm 24/07/2026 đến 03/08/2026, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cần chủ động kiểm tra hệ thống thoát nước, gia cố công trình mỏng mảnh và chú ý an toàn khi di chuyển ngoài trời lúc xảy ra dông lốc.