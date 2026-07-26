Dự báo thời tiết 10 ngày từ 26/07/2026 đến 05/08/2026: Cảnh báo mưa lớn và dông lốc diện rộng Cảnh báo mưa lớn rải rác kèm lốc, sét, gió giật mạnh tại Bắc Bộ, Nam Bộ và Cao nguyên Trung Bộ trong đợt thời tiết từ đêm 26/07/2026 đến ngày 05/08/2026.

Cơ quan khí tượng thủy văn đưa ra cảnh báo thời tiết trên đất liền trong 10 ngày, từ đêm 26/07/2026 đến ngày 05/08/2026. Nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to kèm các nguy cơ thiên tai nguy hiểm.

Dự báo diễn biến thời tiết từ đêm 26/07/2026 đến ngày 28/07/2026

Khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng Tây Bắc Bộ vào chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối ngày 27/07/2026, thời tiết chuyên xấu với mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng Tây Bắc Bộ vào chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối ngày 27/07/2026, thời tiết chuyên xấu với mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ban ngày trời nắng. Riêng khu vực từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đăk Lắk ghi nhận nắng nóng trong ngày 27/07/2026.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ban ngày trời nắng. Riêng khu vực từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đăk Lắk ghi nhận nắng nóng trong ngày 27/07/2026. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to. Khu vực Nam Bộ: Mưa lớn xuất hiện diện rộng với mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 28/07/2026 đến ngày 05/08/2026

Khu vực Bắc Bộ: Duy trì trạng thái có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý, đêm 28/07/2026 tại vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Duy trì trạng thái có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý, đêm 28/07/2026 tại vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Từ đêm 28/07/2026 đến ngày 31/07/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung chính vào chiều tối và đêm.

Từ đêm 28/07/2026 đến ngày 31/07/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung chính vào chiều tối và đêm. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ khoảng ngày 30/07/2026 đến 31/07/2026, đợt mưa này có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và khuyến cáo an toàn

Trong các đợt mưa dông trên diện rộng, có khả năng cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng cần chủ động các biện pháp phòng tránh ngập úng đô thị, sạt lở đất đá ở khu vực vùng núi và lũ quét trên các sông suối nhỏ.