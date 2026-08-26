Dự báo thời tiết 10 ngày từ 26/08/2026 đến 05/09/2026: Bắc Bộ mưa lớn, Trung Bộ nắng nóng Dự báo thời tiết từ đêm 26/08/2026 đến 05/09/2026: Bắc Bộ có đợt mưa to diện rộng, Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt diện rộng trước khi giảm dần, Nam Bộ mưa dông.

Xu thế thời tiết trên đất liền trong 10 ngày tới (từ đêm 26/08 đến ngày 05/09/2026) ghi nhận các hình thái thời tiết trái ngược giữa các vùng. Trong khi Bắc Bộ và Thanh Hóa chuẩn bị bước vào đợt mưa dông diện rộng với nhiều điểm mưa to đến rất to, các khu vực thuộc miền Trung tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng cục bộ gay gắt trước khi có xu hướng giảm nhiệt.

Dự báo thời tiết từ đêm 26/08 đến ngày 28/08/2026

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tới, thời tiết tại các khu vực trên cả nước có những diễn biến cụ thể như sau:

Bắc Bộ và Thanh Hóa: Xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ từ đêm 26/08 đến ngày 27/08/2026 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 28/08 đến ngày 05/09/2026

Giai đoạn tiếp theo ghi nhận sự thay đổi về lượng mưa và cường độ nắng nóng tại các vùng trọng điểm:

Bắc Bộ và Thanh Hóa: Tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đặc biệt, thời kỳ từ khoảng đêm 29/08 đến 31/08/2026 khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to . Từ khoảng ngày 02/09/2026, mưa giảm dần, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi.

Tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đặc biệt, khả năng có mưa, mưa vừa và dông, . Từ khoảng ngày 02/09/2026, mưa giảm dần, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng thời kỳ từ khoảng đêm 30/08 đến ngày 01/09/2026 , khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to , sau đó mưa có xu hướng giảm dần.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng , khả năng có mưa, mưa vừa và dông, , sau đó mưa có xu hướng giảm dần. Khu vực Quảng Trị, Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt đến khoảng ngày 30/08/2026 , sau đó nắng nóng giảm dần.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực từ duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt , sau đó nắng nóng giảm dần. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và tối tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và khuyến cáo

Trong các đợt mưa dông tại tất cả các khu vực nêu trên, có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân tại các khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ cũng như các vùng trũng thấp cần chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết, đề phòng nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc trong các khung giờ mưa lớn cục bộ.