Dự báo thời tiết 10 ngày từ 28/06/2026: Bắc Bộ mưa lớn, Trung Bộ và Nam Bộ dông mạnh Từ đêm 28/06 đến 08/07/2026, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rất to. Nam Bộ và miền Trung xuất hiện mưa dông cục bộ, cần đề phòng lốc, sét và ngập úng đô thị.

Theo diễn biến khí tượng mới nhất, từ đêm 28/06/2026, các tỉnh Bắc Bộ bắt đầu bước vào đợt mưa lớn diện rộng, tập trung chủ yếu tại vùng núi và trung du. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ duy trì trạng thái nắng nóng xen kẽ các đợt mưa dông vào chiều tối.

Dự báo chi tiết giai đoạn từ đêm 28/06 đến ngày 30/06/2026

Trong 48 giờ tới, hình thái thời tiết có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng trên cả nước:

Khu vực Bắc Bộ: Vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to . Khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi . Khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: Ngày nắng nóng, riêng ngày 29/06 có nơi nắng nóng gay gắt . Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào rải rác.

Ngày nắng nóng, riêng ngày 29/06 có nơi . Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào rải rác. Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Ngày nắng nóng, có nơi gay gắt trong ngày 29/06. Chiều tối và tối có mưa rào rải rác và dông.

Ngày nắng nóng, có nơi gay gắt trong ngày 29/06. Chiều tối và tối có mưa rào rải rác và dông. Khu vực Nam Bộ: Chiều tối và tối ngày 29/06 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối 30/06, mưa có xu hướng tăng về cường độ với mưa vừa và dông diện rộng.

Nhận định xu thế thời tiết từ ngày 01/07 đến 08/07/2026

Giai đoạn tiếp theo, mưa lớn ở miền Bắc có dấu hiệu dịch chuyển và thay đổi cường độ, cụ thể:

Bắc Bộ và Thanh Hóa

Từ đêm 30/06 đến ngày 01/07, toàn vùng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Đáng chú ý, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn diện rộng. Từ ngày 02/07, mưa lớn tại khu vực này giảm dần. Riêng đồng bằng và Thanh Hóa từ ngày 02-03/07 duy trì mưa rào và dông vào đêm và sáng sớm.

Trung Bộ và Tây Nguyên

Khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác từ ngày 01-03/07, cục bộ có nơi mưa to. Các ngày khác phổ biến nắng nóng vào ban ngày, mưa dông xuất hiện cục bộ vào chiều tối.

Các khu vực khác

Duy trì hình thái mưa vào chiều và tối. Nhiều nơi có mưa vừa và dông rải rác, trong đó có những điểm cục bộ ghi nhận lượng mưa lớn.

Cảnh báo rủi ro và khuyến cáo an toàn

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các đợt mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân tại các khu vực vùng núi Bắc Bộ cần đặc biệt đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn kéo dài.

Tại các đô thị lớn ở Nam Bộ và đồng bằng Bắc Bộ, cần chủ động phương án chống ngập úng cục bộ trong các khung giờ cao điểm có mưa to. Khi xảy ra dông sét, người dân tuyệt đối không trú ẩn dưới gốc cây to hoặc gần các cột điện, công trình đang thi công.