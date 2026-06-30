Dự báo thời tiết 10 ngày từ 30/06/2026 đến 10/07/2026: Bắc Bộ và Nam Bộ mưa lớn diện rộng Từ đêm 30/06 đến 10/07/2026, khu vực Bắc Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cảnh báo mưa lớn, cục bộ có nơi mưa rất to kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong 10 ngày tới, từ đêm 30/06 đến ngày 10/07/2026, diễn biến thời tiết trên cả nước có sự thay đổi đáng kể với trọng tâm là các đợt mưa lớn diện rộng. Đặc biệt, khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và mưa đá đi kèm trong dông.

Bản tin dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày (Từ đêm 30/06 đến ngày 10/07/2026)

Dự báo thời tiết từ đêm 30/06 đến ngày 02/07/2026

Trong giai đoạn đầu của kỳ dự báo, mưa lớn tập trung chủ yếu tại các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu vực phía Nam vào chiều tối. Cụ thể:

Bắc Bộ: Từ đêm 30/06 đến đêm 01/07 , khu vực vùng núi, trung du, Quảng Ninh và Tp. Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to . Các khu vực khác tại Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng). Từ ngày 02/07 , mưa rào và dông tiếp diễn rải rác, có nơi mưa to.

Từ đêm , khu vực vùng núi, trung du, và có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi . Các khu vực khác tại Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng). Từ ngày , mưa rào và dông tiếp diễn rải rác, có nơi mưa to. Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Tuy nhiên, vào chiều tối và tối thường xuyên xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Tuy nhiên, vào chiều tối và tối thường xuyên xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Đáng chú ý, từ ngày 02/07, mưa có xu hướng gia tăng về cường độ, chiều và tối có mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 02/07 đến ngày 10/07/2026

Giai đoạn tiếp theo ghi nhận khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng tại Bắc Bộ và duy trì mưa dông tại các khu vực phía Nam:

Bắc Bộ: Duy trì trạng thái có mưa, mưa rào rải rác và có dông, tập trung vào đêm và sáng. Dự báo từ khoảng ngày 04-07/07 , khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng .

Duy trì trạng thái có mưa, mưa rào rải rác và có dông, tập trung vào đêm và sáng. Dự báo từ khoảng ngày , khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt . Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Từ đêm 02-04/07 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến khoảng ngày 04-05/07. Sau thời gian này, mưa có xu hướng giảm nhẹ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và tác động

Trong suốt thời kỳ dự báo, người dân cần đặc biệt lưu ý các nguy cơ sau:

Hiện tượng cực đoan: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngập úng và sạt lở: Mưa lớn cục bộ cường độ mạnh có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Khuyến cáo: Người dân tại các khu vực vùng núi phía Bắc và khu vực Cao nguyên Trung Bộ cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp ứng phó với mưa lớn và dông lốc để đảm bảo an toàn về người và tài sản.