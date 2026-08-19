Dự báo thời tiết 10 ngày từ ngày 19/08/2026 đến 29/08/2026: Bắc Bộ và Trung Bộ mưa rất to Từ đêm 19/8 đến 29/08/2026, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị đón mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông lốc, gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng vừa phát bản tin dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn 10 ngày, từ đêm 19/8 đến ngày 29/8/2026. Theo đó, nhiều khu vực trên cả nước sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Dự báo thời tiết chi tiết từ đêm 19/8 đến ngày 21/8/2026

Trong giai đoạn từ đêm 19/8 đến ngày 21/8/2026, thời tiết các khu vực trên cả nước có biến động đáng chú ý với diện mưa rộng:

Khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam Phú Thọ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 20/8 đến ngày 21/8 , mưa lớn thu hẹp phạm vi, tập trung chủ yếu ở ven biển Bắc Bộ.

Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực và có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ , mưa lớn thu hẹp phạm vi, tập trung chủ yếu ở ven biển Bắc Bộ. Từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nam Quảng Trị và TP. Huế: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to đến ngày 20/8 ; sau đó chuyển sang mưa rào và dông rải rác.

Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to ; sau đó chuyển sang mưa rào và dông rải rác. Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; phía Nam chiều và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; phía Nam chiều và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung chủ yếu vào khoảng thời gian chiều và đêm.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 21/8 đến ngày 29/8/2026

Bước sang giai đoạn từ đêm 21/8 đến ngày 29/8/2026, hình thái thời tiết có những sự chuyển biến giữa các vùng miền:

Khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đặc biệt từ ngày 24/8 , mưa dông có xu hướng gia tăng trở lại, cục bộ xuất hiện điểm mưa to đến rất to.

Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đặc biệt , mưa dông có xu hướng gia tăng trở lại, cục bộ xuất hiện điểm mưa to đến rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị: Từ đêm 21/8 đến ngày 23/8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa.

Từ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa. Từ Nam Quảng Trị đến TP. Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm chỉ có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng khung giờ chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và khuyến cáo an toàn

Trong tất cả các đợt mưa dông nêu trên, người dân cần nâng cao cảnh giác trước nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khuyến cáo: Mưa dông lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng lợn, khu đô thị, đồng thời tăng nguy cơ sạt lở đất và lũ quét ở khu vực vùng núi. Người dân tại các địa phương ảnh hưởng cần chủ động các biện pháp phòng tránh an toàn.