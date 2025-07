Dự báo thời tiết ngày 24/7, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An hứng đợt mưa lớn kéo dài đến cuối tuần với tổng lượng mưa có nơi trên 250mm.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong chiều tối và đêm 23/7, ngày 24/7/2025

Hôm nay 23/7, Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Lượng mưa từ 7h đến 15h có nơi trên 30mm như: trạm Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh) 53,6mm; trạm Đông Anh (TP Hà Nội) 34,2mm

Dự báo chiều tối và đêm 23/7, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Chiều tối và tối cùng ngày, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Dự báo thời tiết ngày 24/7, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An mưa lớn diện rộng. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Đặc biệt, trong 3-6 giờ tới, các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Nghệ An, Thanh Hoá tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Tỉnh Xã Sơn La Mường Bang, Ngọc Chiến, Vân Hồ, Chiềng Khương, Mường Cơi, Mường Hung, Phiêng Pằn, Song Khủa, Tân Yên, Tô Múa, Xím Vàng Phú Thọ Bình, Bao La, Cao Sơn, Đà Bắc, Lạc Lương, Long Cốc, Mai Châu, Mường Bi, Ngọc Sơn, phường Vĩnh Phúc, Pà Cò, Quy Đức, Tân Mai, Tân Pheo, Vân Sơn, Xuân Đài, Yên Thủy, Yên Trị Lào Cai Ngũ Chỉ Sơn, phường Sa Pa, Sơn Lương, Tả Van, Tà Xi Láng, Tú Lệ, Chấn Thịnh, Dền Sáng, Gia Hội, Hạnh Phúc, Hưng Khánh, Liên Sơn, Mỏ Vàng, Mường Hum, Nậm Có, phường Cầu Thia, phường Nghĩa Lộ, phường Trung Tâm, Phình Hồ, Phong Dụ Thượng, Púng Luông, Tả Phìn, Tân Hợp, Trạm Tấu, Văn Chấn, Xuân Ái, Y Tý Thanh Hoá Như Thanh, Như Xuân, Thắng Lộc, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Đồng Lương, Giao An, Hóa Quỳ, Hợp Tiến, Linh Sơn, Luận Thành, Tam Lư, Tân Thành, Thanh Phong, Thanh Quân, Thường Xuân, Văn Nho, Văn Phú, Xuân Bình, Xuân Du, Yên Thắng Nghệ An Bắc Lý, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Keng Đu, Mường Lống, Mường Quàng, Mỹ Lý, Na Loi, Na Ngoi, Nhôn Mai, Quế Phong, Thông Thụ, Tiền Phong, Yên Na; Châu Tiến, Chiêu Lưu, Hùng Chân, Lượng Minh, Mường Ham, Mường Típ, Mường Xén, Nậm Cắn, Nga My, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tam Thái, Tương Dương

Từ 24/7 đến đêm 25/7, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An hứng đợt mưa vừa, mưa to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 60-130mm, có nơi trên 250mm. Trong đó, ngày 24-25/7, lượng mưa khoảng 40-90mm, có nơi trên 150mm, nguy mưa có cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Đêm 25/7, lượng mưa ở các khu vực này dao động 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Từ 26/7, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An khả năng giảm dần. Trong mưa dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 23/7, ngày 24/7/2025

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, Thanh Hóa-Nghệ An ngày mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.