Dự báo thời tiết ngày 8/8, nắng nóng tái diễn ở đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, nhiệt độ cao nhất trên 36°C, vùng áp thấp khả năng di chuyển vào Biển Đông.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong chiều tối và đêm 7/8, ngày 8/8/2025

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, chiều tối và đêm 7/8, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Chiều tối và tối cùng ngày, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Đặc biệt, trong 3-6 giờ tới, tỉnh Quảng Ngãi có mưa với lượng tích luỹ dao động 20-30mm, có nơi trên 90mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các xã/phường: Ba Vì, Ba Xa, Ba Dinh, Ba Tô, Ba Tơ, Bờ Y, Đăk Pék, Rông Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Kon Đào, Măng Bút, Măng Ri, Ngọc Linh, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Tây, SơnTây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Tu Mơ.

Ngày 8/8, nắng nóng xuất hiện trở lại ở miền Bắc. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Sang 8/8, đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ tái diễn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Ngày 9/8, nắng nóng ở mở rộng Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C. Độ ẩm trong không khí thấp, phổ biến 55-60%.

Trong khi đó, nắng nóng duy trì ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa trong hai ngày 8-9/8, có nắng nóng, nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến hết 10/8. Nắng nóng ở Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có thể kéo dài đến hết 11/8.

Trên biển, hiện nay, một vùng áp thấp hoạt động trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Lúc 13h, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc; 122,5-123,5 độ Kinh Đông. Vùng biển ven bờ Quảng Ninh-Hải Phòng, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác.

Dự báo trong 24h tới, vùng áp thấp này khả năng di chuyển vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông.

Ảnh hưởng của vùng áp thấp nên từ ngày 8/8, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Ngoài ra, đêm 7/8 và ngày 8/8, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông mưa rào và dông mạnh; vùng biển ven bờ Quảng Ninh-Hải Phòng, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 7/8, ngày 8/8/2025

TP Hà Nội đêm có lúc mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa. Ngày nắng, Nam Phú Thọ nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C; Lai Châu, Điện Biên, Sơn La 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa. Ngày nắng, đồng bằng nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, đồng bằng 34-36°C, có nơi trên 36°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 33°C.

Nam Bộ chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

TP.HCM chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

