Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (01/08/2026): Bắc Bộ mưa dông cục bộ mưa to, Nam Bộ ngày nắng Dự báo thời tiết 24h tới: Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to; khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên ngày nắng, đêm mưa rào rải rác.

Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.

Thời tiết đất liền trong 24 giờ tới có mưa rào và dông rải rác tại nhiều khu vực.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thanh Hóa đến Huế: Đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, ngày mưa rào và dông vài nơi.

Đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, ngày mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió tây nam cấp 2-3.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ; nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ; nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ. Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ; nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ; nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ. Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ; nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; riêng phía Bắc đêm nay có mưa rào dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ; nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ; nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Nam Bộ

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ; nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông trên phạm vi cả nước có khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đặc biệt tại khu vực TP. Hà Nội, Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế cần chủ động đề phòng nguy cơ xuất hiện mưa đá.

Người dân nên chú ý thời tiết khi lưu thông trên đường, phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xuất hiện đột ngột trong cơn dông.