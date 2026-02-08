Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (03/08/2026): Bắc Bộ mưa to đến rất to, Nam Bộ ngày nắng Dự báo thời tiết 24h tới: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác.

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ và phía Bắc từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và phía Bắc Thanh Hóa đến Huế: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và dông vài nơi.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.

Có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ. Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông trên các khu vực có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, TP. Hà Nội và phía Bắc từ Thanh Hóa đến Huế cần đề phòng hiện tượng cục bộ mưa to đến rất to có thể ảnh hưởng xấu đến các hoạt động ngoài trời.

Người dân chú ý theo dõi các bản tin cập nhật và chủ động các phương án ứng phó an toàn khi di chuyển ngoài đường trong thời gian xuất hiện mưa dông.