Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (04/08/2026): Bắc Bộ mưa lớn, Nam Bộ ngày nắng Dự báo thời tiết 24h tới: Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mưa vừa, mưa to từ chiều mai; Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì ngày nắng, chiều tối có mưa dông.

Theo thông tin dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ và phía Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, từ chiều mai chuyển mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết trên cả nước trong 24 giờ tới

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; từ chiều mai gia tăng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; từ chiều mai gia tăng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi (riêng phía Bắc chiều tối có mưa dông rải rác).

Ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi (riêng phía Bắc chiều tối có mưa dông rải rác). Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ. Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Có mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông tại tất cả các khu vực trên cả nước đều có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế cần đặc biệt đề phòng nguy cơ xảy ra mưa đá đi kèm trong các cơn dông lớn.

Người dân tại các khu vực được cảnh báo mưa lớn cục bộ và dông lốc cần theo dõi sát các bản tin thời tiết tiếp theo, chủ động các phương án phòng tránh hiện tượng thời tiết cực đoan để đảm bảo an toàn.