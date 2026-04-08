Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (05/08/2026): Bắc Bộ mưa lớn, Nam Bộ mưa dông chiều tối Dự báo thời tiết 24h tới (05/08/2026): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông; Nam Bộ, Tây Nguyên chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (05/08/2026), khu vực Bắc Bộ và phía Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to trong 24 giờ tới. Trong khi đó, các khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và phía Bắc Trung Bộ: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28-32 độ.

Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28-32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày có lúc giảm mây nắng ngắt quãng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27-34 độ.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-30 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-30 độ. Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ. Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác (tập trung ở miền Đông). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác (tập trung ở miền Đông). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.

Hình ảnh minh họa diễn biến thời tiết trong 24h tới.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Đặc biệt tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế cần đề phòng khả năng xuất hiện mưa đá đi kèm trong các cơn dông lớn.

Người dân lưu ý chủ động các biện pháp phòng tránh hiện tượng thời tiết bất lợi và thường xuyên cập nhật bản tin thời tiết để đảm bảo an toàn khi lưu thông.