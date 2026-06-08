Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (07/08/2026): Bắc Bộ mưa lớn, Nam Bộ dông rải rác Dự báo thời tiết 24h tới: khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng có mưa vừa, mưa to; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác về chiều và tối.

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ và phía Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to vào đêm và sáng. Trong khi đó, các khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và phía Bắc Trung Bộ: Đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau mưa giảm. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau mưa giảm. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông; sau mưa giảm. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, cao nhất từ 31-33 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông; sau mưa giảm. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, cao nhất từ 31-33 độ. Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau mưa giảm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ; cao nhất từ 28-31 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau mưa giảm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ; cao nhất từ 28-31 độ. Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau mưa giảm. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ; cao nhất từ 30-33 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa giảm; phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, cao nhất từ 30-33 độ.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, cao nhất từ 27-30 độ.

Nam Bộ

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, cao nhất từ 31-34 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông tại tất cả các khu vực trên đất liền đều có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đặc biệt tại khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và các tỉnh phía Bắc khu vực Thanh Hóa đến Huế (Thanh Hóa - Nghệ An), người dân cần chủ động phòng tránh nguy cơ kèm theo mưa đá và mưa cục bộ rất to.

Người dân nên chủ động cập nhật các bản tin thời tiết tiếp theo và chú ý an toàn khi di chuyển trong thời gian xảy ra mưa dông.