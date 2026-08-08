Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (09/08/2026): Bắc Bộ nắng nóng, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông Dự báo thời tiết 24h tới: Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi trên 36 độ C; Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to.

Trong 24 giờ tới, các khu vực thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác về chiều tối, cục bộ có nơi mưa to.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất đạt từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất đạt từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Hình ảnh minh họa thời tiết các khu vực trên đất liền

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C. Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C. Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Bắc Trung Bộ

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Trung Bộ

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông tại các khu vực trên toàn quốc có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế cần đề phòng mưa đá.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác về chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to, cần đề phòng khả năng xảy ra ngập úng.

Người dân lưu ý cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết và chủ động các phương án phòng tránh thiên tai khi lưu thông trên đường.