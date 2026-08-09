Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (10/08/2026): Bắc Bộ nắng nóng, Tây Nguyên Nam Bộ mưa dông Dự báo thời tiết 24h tới: Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa rào, cục bộ mưa to.

Trong 24 giờ tới, các khu vực tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Ngược lại, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chủ đạo ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Trung Bộ: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi Bắc Bộ chiều tối mai có mưa rào rải rác.

Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi Bắc Bộ chiều tối mai có mưa rào rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông đề phòng hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; chiều nắng nóng. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; chiều nắng nóng. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (trừ Lai Châu, Điện Biên, Sơn La). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ; nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (trừ Lai Châu, Điện Biên, Sơn La). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ; nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ. Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai vùng núi và trung du có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (trừ Lai Châu, Điện Biên, Sơn La). Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ; nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ; nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam 32-35 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ.

Nam Bộ

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ; nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông tại các khu vực trên cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cần đề phòng nguy cơ ngập úng cục bộ do mưa lớn vào chiều và tối.

Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo tiếp theo và chủ động các biện pháp phòng tránh lốc, sét, gió giật mạnh khi di chuyển ngoài trời.