Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (11/08/2026): Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa to đến rất to Dự báo thời tiết 24h tới: Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi gay gắt; Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào, rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Theo dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục trải qua những ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Trung Bộ: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ. Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (trừ Lai Châu-Điện Biên). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ; nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 31-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (trừ Lai Châu-Điện Biên). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ; nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 31-34 độ. Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ; nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, riêng phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ.

Nam Bộ

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông tại các khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Người dân tại các khu vực xuất hiện nắng nóng gay gắt hoặc mưa dông cục bộ cần chú ý theo dõi các bản tin thời tiết để chủ động lịch trình sinh hoạt và làm việc an toàn.