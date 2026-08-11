Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (12/08/2026): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, Nam Bộ mưa to Dự báo thời tiết 24h tới: khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có nơi mưa to đến rất to kèm dông lốc.

Theo cơ quan khí tượng, thời tiết trên đất liền trong 24 giờ tới tiếp tục có sự phân hóa giữa các vùng miền. Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chủ đạo nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trong khi khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì mưa rào và dông, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Trung Bộ: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác vài nơi.

Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ.

Có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ. Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (trừ Điện Biên, Lai Châu). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu 32-35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (trừ Điện Biên, Lai Châu). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu 32-35 độ. Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ; nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ; nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, riêng phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ.

Nam Bộ

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ.

Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ. TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông tại các khu vực trên cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cần đề phòng nguy cơ mưa lớn cục bộ vào chiều tối và đêm.

Người dân chú ý theo dõi các bản tin thời tiết tiếp theo để chủ động trong sinh hoạt và di chuyển.