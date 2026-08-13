Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (13/08/2026): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, Nam Bộ mưa dông Dự báo thời tiết 24h tới: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt trên 37-38 độ C, chiều tối xuất hiện mưa dông cục bộ; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rải rác.

Theo cơ quan khí tượng, trong 24 giờ tới, các khu vực thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ vượt mốc 37-38 độ C. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác về chiều tối và tối.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Trung Bộ: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ ở Tây Nguyên có nơi mưa to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ; nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ; nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gắt, riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ; nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng Lai Châu và Điện Biên 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gắt, riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ; nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng Lai Châu và Điện Biên 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ; nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ; nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ; nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ; nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông trên phạm vi toàn quốc có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra mưa lớn cục bộ tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ.

Người dân nên cập nhật các bản tin thời tiết thường xuyên và chủ động biện pháp an toàn khi di chuyển ngoài trời trong khoảng thời gian có cảnh báo dông lốc.