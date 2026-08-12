Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (13/08/2026): Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ chiều tối có mưa dông Thời tiết 24h tới: Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt có nơi trên 37 độ C, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông.

Theo cơ quan khí tượng, thời tiết trên đất liền trong 24 giờ tới tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng gay gắt tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Trung Bộ: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to tại Tây Nguyên; trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết 24h tới đặc trưng bởi nắng nóng gay gắt tại Bắc Bộ, Trung Bộ và mưa dông về chiều tối ở miền Nam.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gắt, riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-28 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Lai Châu và Điện Biên 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gắt, riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-28 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Lai Châu và Điện Biên 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Trung Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh: Nguy cơ xảy ra cao tại các khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế trong các đợt mưa dông.

Nguy cơ xảy ra cao tại các khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế trong các đợt mưa dông. Lốc, sét và gió giật mạnh: Cần đề phòng tại Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh trong thời gian chiều tối và tối.

Cần đề phòng tại Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh trong thời gian chiều tối và tối. Mưa lớn cục bộ: Cao nguyên Trung Bộ có nơi mưa to cục bộ, nguy cơ gây ra ngập úng cục bộ và sạt lở đất.

Người dân sinh sống tại các vùng nắng nóng cần hạn chế di chuyển ngoài trời trong khung giờ cao điểm và chú ý quan sát tình hình thời tiết để phòng tránh các hiện tượng dông lốc bất ngờ về chiều tối.