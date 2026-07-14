Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (15/07/2026): Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa to Dự báo thời tiết 24h tới ngày 15/07/2026: Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to đến rất to kèm nguy cơ dông lốc, sét nguy hiểm.

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ và Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng gay gắt vào ban ngày. Trong khi đó, các tỉnh phía Nam bao gồm Tây Nguyên và Nam Bộ bước vào đợt mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to tập trung về chiều và đêm.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Hà Nội: Ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trung Bộ: Ngày nắng, một số nơi có nắng nóng gay gắt trên 35 độ C.

Ngày nắng, một số nơi có nắng nóng gay gắt trên 35 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ: Mưa dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to vào chiều và đêm.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng (ngoại trừ Điện Biên, Lai Châu). Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng (ngoại trừ Điện Biên, Lai Châu). Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng (ngoại trừ Quảng Ninh, Hải Phòng). Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông tại các khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cần đề phòng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp do mưa lớn cục bộ.

Người dân cần lưu ý theo dõi các bản tin thời tiết tiếp theo để chủ động ứng phó với các hiện tượng thiên tai bất thường, đặc biệt là dông lốc vào chiều tối.