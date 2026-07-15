Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (16/07/2026): Bắc Bộ mưa dông, Trung Bộ nắng nóng Dự báo thời tiết 24h tới ngày 16/07/2026: Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào rải rác, cục bộ mưa to; Trung Bộ duy trì ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền trên cả nước. Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đón mưa dông diện rộng, trong khi Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ.

Ngày nắng, có nơi nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ: Mưa dông xuất hiện rải rác vào chiều và tối, đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 32-34 độ.

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 32-34 độ. Tây Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ (có nơi dưới 23 độ), cao nhất 31-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ (có nơi dưới 23 độ), cao nhất 31-34 độ. Đông Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ (vùng núi có nơi dưới 24 độ), cao nhất 31-34 độ (có nơi trên 34 độ).

Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, cao nhất 32-35 độ (có nơi trên 35 độ).

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, cao nhất 32-35 độ (có nơi trên 35 độ). Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ (có nơi trên 35 độ).

Tây Nguyên và Nam Bộ

Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 26-29 độ (có nơi trên 30 độ).

Nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 26-29 độ (có nơi trên 30 độ). Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ. TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông tại tất cả các khu vực kể trên, người dân cần đặc biệt đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại các vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên, cần chú ý nguy cơ sạt lở đất trong các đợt mưa lớn cục bộ.

Người dân khi tham gia giao thông hoặc hoạt động ngoài trời vào chiều tối cần chủ động mang theo vật dụng che mưa và tìm nơi trú ẩn an toàn khi có dấu hiệu dông sét.