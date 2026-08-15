Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (16/08/2026): Bắc Bộ mưa dông rải rác, Trung Bộ nắng nóng Dự báo thời tiết 24h tới: Bắc Bộ và Trung Bộ chiều tối có mưa dông rải rác, ngày nắng nóng có nơi gay gắt; Nam Bộ và Tây Nguyên mưa rào cục bộ mưa to.

Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác về chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ phổ biến ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trung Bộ: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa - Nghệ An có mưa rào rải rác, cục bộ mưa to.

Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa - Nghệ An có mưa rào rải rác, cục bộ mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ; riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ; riêng khu Tây Bắc 28-31 độ. Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa - Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ. TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông tại tất cả các khu vực trên cả nước đều có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan gây nguy hiểm đến người và tài sản.

Người dân cần theo dõi sát các bản tin cập nhật thời tiết tiếp theo và chuẩn bị đầy đủ các vật dụng che mưa, chống nắng khi tham gia giao thông ngoài trời.