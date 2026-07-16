Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (17/07/2026): Bắc Bộ mưa rất to, Trung Bộ nắng nóng Dự báo thời tiết 24 giờ tới: Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa rất to kèm dông lốc nguy hiểm. Khu vực Trung Bộ ngày nắng nóng, Nam Bộ và Tây Nguyên mưa dông về chiều tối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ tiếp tục đối mặt với đợt mưa lớn diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 36 độ C.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Trung Bộ: Ngày nắng, khu vực từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ có nơi nắng nóng.

Ngày nắng, khu vực từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ có nơi nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C. Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 22-24 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C; riêng khu Tây Bắc và Lào Cai 28-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 22-24 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C; riêng khu Tây Bắc và Lào Cai 28-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Đông Bắc Bộ: Có mây, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; vùng núi 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; riêng khu vực vùng núi và trung du 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C. Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C. Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông tại tất cả các khu vực trên cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ cần đặc biệt đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn cục bộ kéo dài.

Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin thời tiết tiếp theo để có biện pháp ứng phó phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.