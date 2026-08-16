Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (17/08/2026): Trung Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa dông Dự báo thời tiết 24h tới: Trung Bộ nắng nóng gay gắt có nơi trên 37 độ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong 24 giờ tới, thời tiết trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa giữa các khu vực. Trong khi Trung Bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt thì khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác về chiều và đêm.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Trung Bộ: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.

Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác tại khu vực vùng núi.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, cao nhất từ 34-36 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, cao nhất từ 34-36 độ. Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Bắc Trung Bộ

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ; nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, phía Nam có nơi trên 37 độ.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ; nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong 24 giờ tới, các khu vực trên cả nước cần lưu ý khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm trong các trận mưa dông cục bộ, đặc biệt là khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Người dân nên nâng cao cảnh giác, chủ động các biện pháp phòng tránh hiện tượng thời tiết cực đoan khi lưu thông ngoài trời.