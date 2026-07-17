Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (18/07/2026): Bắc Bộ mưa lớn, Trung Bộ nắng nóng Dự báo thời tiết 24 giờ tới (18/07/2026): Bắc Bộ mưa to diện rộng, Trung Bộ nắng nóng gay gắt trên 37 độ C, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông rải rác vào chiều tối.

Thời tiết trong 24 giờ tới ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Trong khi Bắc Bộ đón đợt mưa lớn diện rộng, khu vực Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất có nơi trên 37 độ C.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, hình thái thời tiết chủ đạo là ngày nắng, chiều và tối có mưa rào rải rác kèm theo nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung tại vùng núi và trung du.

Có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung tại vùng núi và trung du. Trung Bộ: Nắng nóng gay gắt kéo dài, đặc biệt là khu vực từ Nghệ An đến Huế và phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ.

Nắng nóng gay gắt kéo dài, đặc biệt là khu vực từ Nghệ An đến Huế và phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ: Mưa dông xuất hiện rải rác vào chiều tối, đề phòng lốc sét.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C , cao nhất 33-35 độ C .

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất , cao nhất . Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C (khu Tây Bắc 22-24 độ C), cao nhất 31-34 độ C (khu Tây Bắc 26-29 độ C).

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất (khu Tây Bắc 22-24 độ C), cao nhất (khu Tây Bắc 26-29 độ C). Đông Bắc Bộ: Vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Khu vực đồng bằng ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 31-34 độ C (đồng bằng 33-35 độ C).

Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng nóng, riêng khu vực từ Nghệ An đến Huế có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C (phía Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C).

Tây Nguyên

Nhiều mây, ngày có mưa rào vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác và có dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C (TP. Hồ Chí Minh 24-26 độ C), cao nhất 32-35 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông tại tất cả các khu vực nêu trên, người dân cần đặc biệt đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực vùng núi Bắc Bộ cần chú ý nguy cơ sạt lở đất và ngập úng cục bộ do mưa lớn kéo dài.

Người dân tại Trung Bộ nên hạn chế hoạt động ngoài trời vào khung giờ trưa và chiều để tránh ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt.