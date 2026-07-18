Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (18/07/2026): Bắc Bộ mưa rất to, Trung Bộ nắng nóng gay gắt Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới: Bắc Bộ đón mưa lớn diện rộng, vùng núi có nơi mưa rất to. Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.

Trong 24 giờ tới, thời tiết cả nước chứng kiến sự đối lập rõ rệt giữa các vùng miền. Khu vực Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng, trong khi miền Trung và đồng bằng Bắc Bộ duy trì trạng thái nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Mưa lớn tập trung tại vùng núi và trung du, đêm có nơi mưa rất to kèm nguy cơ lốc sét.

Mưa lớn tập trung tại vùng núi và trung du, đêm có nơi mưa rất to kèm nguy cơ lốc sét. Trung Bộ: Nắng nóng gay gắt diện rộng, nhiệt độ cao nhất có nơi vượt ngưỡng 37 độ C.

Nắng nóng gay gắt diện rộng, nhiệt độ cao nhất có nơi vượt ngưỡng 37 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ: Duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ C; cao nhất 26-34 độ C.

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ C; cao nhất 26-34 độ C. Đông Bắc Bộ: Vùng núi và trung du ngày có mưa rào, đêm mưa to đến rất to. Riêng khu vực đồng bằng ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-29 độ C; cao nhất 31-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Vùng núi và trung du ngày có mưa rào, đêm mưa to đến rất to. Riêng khu vực đồng bằng ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-29 độ C; cao nhất 31-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. TP. Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C; cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 32-37 độ C.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

Nhiều mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C. TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất 33-35 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt tại khu vực vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Người dân tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn cục bộ kéo dài trong đêm.

Người dân khi di chuyển ngoài trời cần chú ý các dấu hiệu dông lốc và đảm bảo các biện pháp chống nóng khi làm việc tại khu vực có nắng nóng gay gắt.