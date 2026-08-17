Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (18/08/2026): Bắc Bộ mưa rất to, Trung Bộ nắng nóng Dự báo thời tiết 24h tới: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa rất to; phía Nam Trung Bộ tiếp tục nắng nóng; Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông về chiều tối.

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông mạnh. Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục duy trì thời tiết nắng nóng, còn Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác tập trung vào thời gian chiều và đêm.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Thanh Hóa: Ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trung Bộ: Phía Bắc có mưa lớn cục bộ; phía Nam nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ.

Phía Bắc có mưa lớn cục bộ; phía Nam nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông về chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.

Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ; nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 31-34 độ (có nơi trên 34 độ), phía Nam từ 34-36 độ (có nơi trên 36 độ).

Duyên hải Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ; nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có lúc có mưa rào và dông (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông trên các khu vực có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đặc biệt, khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế cần đề phòng khả năng xuất hiện mưa đá đi kèm trong các cơn dông lớn.

Người dân các vùng chịu ảnh hưởng mưa lớn cần chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan, theo dõi sát tình hình thời tiết để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình trong 24 giờ tới.