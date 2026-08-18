Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (19/08/2026): Bắc Bộ mưa rất to, Nam Trung Bộ nắng nóng Dự báo thời tiết 24h tới: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa rất to, Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông về chiều tối.

Trong 24 giờ tới, các khu vực thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong khi đó, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác.

Ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ: Mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to tập trung vào chiều và đêm.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ. Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông trên các khu vực có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra mưa cục bộ cường độ lớn có thể ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông và đời sống sinh hoạt.

Người dân tại các khu vực xuất hiện mưa lớn và thời tiết nguy hiểm cần chủ động theo dõi dự báo và có phương án di chuyển an toàn.