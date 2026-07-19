Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (20/07/2026): Bắc Bộ mưa to, Trung Bộ nắng nóng gay gắt Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới: Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to; trong khi đó các tỉnh miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt trên 38 độ C.

Theo thông tin dự báo khí tượng, thời tiết đất liền trong 24 giờ tới có sự phân hóa mạnh mẽ giữa các vùng miền. Khu vực Bắc Bộ chịu tác động của hình thế gây mưa diện rộng, trong khi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên duy trì trạng thái nắng nóng gay gắt.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm nguy cơ lốc, sét và mưa đá.

Có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm nguy cơ lốc, sét và mưa đá. Trung Bộ: Nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ C.

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và dông.

Thời tiết Bắc Bộ trong 24 giờ tới chủ đạo là mưa dông diện rộng.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C; riêng khu Tây Bắc 25-28 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng vùng núi trung du và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, riêng đồng bằng 31-34 độ C.

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Bắc Trung Bộ

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, có nơi dưới 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại phía Bắc từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ 24-27 độ C, tại TP. Hồ Chí Minh từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ từ 32-35 độ C, tại TP. Hồ Chí Minh từ 33-35 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông trên phạm vi cả nước, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nắng nóng gay gắt tại miền Trung có thể gây tình trạng kiệt sức hoặc sốc nhiệt đối với người làm việc ngoài trời lâu.

Người dân tại các khu vực vùng núi phía Bắc cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất và ngập úng cục bộ do mưa lớn diện rộng trong thời gian ngắn.