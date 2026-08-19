Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (20/08/2026): Bắc Bộ mưa lớn, Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông Dự báo thời tiết 24h tới ngày 20/08/2026: Miền Bắc có nơi mưa rất to, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Theo cơ quan khí tượng, thời tiết trong 24 giờ tới tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, chịu ảnh hưởng của gió tây nam cấp 2-3, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng đồng bằng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trên tất cả các khu vực cả nước, trong mưa dông đều có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin thời tiết tiếp theo và có biện pháp phòng tránh an toàn khi di chuyển ngoài trời trong khoảng thời gian có mưa dông.