Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (21/07/2026): Trung Bộ nắng nóng gay gắt, Bắc Bộ ngày nắng Dự báo thời tiết 24 giờ tới: Trung Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 38 độ C. Bắc Bộ, Nam Bộ ngày nắng, đề phòng lốc sét và mưa đá trong mưa dông chiều tối.

Trong 24 giờ tới, thời tiết trên đất liền có sự phân hóa rõ rệt. Khu vực Trung Bộ tiếp tục chịu tác động của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, trong khi Bắc Bộ và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng kèm mưa dông rải rác về đêm.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Trung Bộ: Nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Bắc Bộ: Ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng và TP. Hà Nội có nơi nắng nóng lên đến 36 độ C.

Ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng và TP. Hà Nội có nơi nắng nóng lên đến 36 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ, cao nhất 34-36 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ, cao nhất 34-36 độ. Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ (khu Tây Bắc 19-22 độ); cao nhất 32-35 độ (khu Tây Bắc 27-30 độ).

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ (khu Tây Bắc 19-22 độ); cao nhất 32-35 độ (khu Tây Bắc 27-30 độ). Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng vùng đồng bằng có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ; cao nhất 30-33 độ, vùng đồng bằng 32-35 độ.

Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ; cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ; cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Phía Bắc nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; phía Nam có nơi nắng nóng. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ; cao nhất phía Bắc 35-38 độ (có nơi trên 38 độ), phía Nam 33-36 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 32-35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 32-35 độ. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ; cao nhất 33-35 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông tại tất cả các khu vực trên cả nước đều có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng khu vực Bắc Bộ cần đề phòng thêm hiện tượng mưa đá có thể xuất hiện cục bộ trong đêm và sáng sớm.

Người dân cần chủ động các biện pháp chống nóng khi di chuyển ngoài trời tại khu vực Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ vào khung giờ trưa và chiều.