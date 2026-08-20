Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (21/08/2026): Bắc Bộ mưa to, Trung Bộ có nơi nắng nóng Trong 24 giờ tới, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to từ gần sáng mai; Nam Trung Bộ có nơi nắng nóng; Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông chiều đêm.

Trong 24 giờ tới, Bắc Bộ có mưa rào và dông, từ gần sáng mai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong khi đó, phía Nam Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông; từ gần sáng mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Phía Nam Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to vào chiều và đêm.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông; từ gần sáng mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ; cao nhất từ 30-32 độ.

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông; từ gần sáng mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ; cao nhất từ 30-32 độ. Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ; cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ; cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ; cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây bắc đến tây. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ; cao nhất từ 28-31 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây bắc đến tây. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ; cao nhất từ 28-31 độ. Phía Nam: Có mưa đêm, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ; cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ; cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ; cao nhất từ 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ; cao nhất từ 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ; cao nhất từ 31-33 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông, các khu vực có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Riêng Tây Bắc Bộ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân cần lưu ý khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong thời gian có mưa dông.