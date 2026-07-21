Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (22/07/2026): Bắc Bộ nắng nóng, Trung Bộ gay gắt Thời tiết 24h tới chủ đạo là ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Trung Bộ nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt trên 39 độ C, Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa dông.

Trong 24 giờ tới, thời tiết trên cả nước phổ biến trạng thái ngày nắng, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng cục bộ. Đáng chú ý, các tỉnh miền Trung tiếp tục chịu tác động của nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất vượt ngưỡng 39 độ C.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Hà Nội: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trung Bộ: Nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm đề phòng mưa dông kèm lốc, sét.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C (khu Tây Bắc 21-24 độ C), cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C (khu Tây Bắc 21-24 độ C), cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa đến Huế)

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, cao nhất 35-38 độ C, phía Nam có nơi trên 38 độ C.

Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ (Duyên hải Nam Trung Bộ)

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên (Cao nguyên Trung Bộ)

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông tại tất cả các khu vực trên cả nước đều có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan này, đặc biệt vào thời điểm chiều tối và đêm.

Để đảm bảo sức khỏe, người dân nên hạn chế hoạt động ngoài trời trong các khung giờ nắng nóng cao điểm và chú ý bổ sung nước đầy đủ.