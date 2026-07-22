Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (23/07/2026): Bắc Bộ mưa dông rải rác, Trung Bộ nắng nóng gay gắt Bản tin thời tiết 24h tới cho biết Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa dông rải rác vào chiều tối và đêm, trong khi Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ C.

Trong 24 giờ tới, hình thái thời tiết tại Việt Nam có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ duy trì trạng thái có mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung tiếp tục đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt diện rộng.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Hà Nội: Mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to về chiều tối và đêm.

Mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to về chiều tối và đêm. Trung Bộ: Nắng nóng gay gắt từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Nắng nóng gay gắt từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ: Mưa dông xuất hiện rải rác vào chiều tối và tối, đề phòng lốc sét.

Hình thái mưa dông rải rác dự báo sẽ tiếp diễn tại Bắc Bộ và Nam Bộ trong 24 giờ tới.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to vào chiều tối, đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C (khu Tây Bắc 21-24 độ C), cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C (vùng núi có nơi dưới 23 độ C), cao nhất 31-34 độ C.

Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi; ngày nắng. Riêng khu vực từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 35-37 độ C, phía Nam có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ C. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân tại các khu vực có dự báo mưa to cục bộ cần đề phòng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Người dân khi lưu thông vào thời điểm chiều tối cần chú ý quan sát và tìm nơi trú ẩn an toàn khi có dấu hiệu dông lốc mạnh.