Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (25/07/2026): Bắc Bộ mưa lớn, Tây Nguyên và Nam Bộ dông diện rộng Dự báo thời tiết 24h tới: Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa rất to, Trung Bộ nắng ngày mưa đêm, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa dông cục bộ.

Theo cơ quan khí tượng, trong 24 giờ tới, thời tiết cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Khu vực Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong khi các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Mưa lớn tập trung ở vùng núi, trung du và Tây Bắc Bộ, nguy cơ cao đi kèm các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn tập trung ở vùng núi, trung du và Tây Bắc Bộ, nguy cơ cao đi kèm các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.

Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Bắc Trung Bộ

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông trên phạm vi cả nước có khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đặc biệt tại các tỉnh Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Huế, người dân cần đề phòng hiện tượng mưa đá đi kèm trong các cơn dông.

Mưa lớn cục bộ đến rất to tại khu vực vùng núi Bắc Bộ và Cao nguyên Trung Bộ có thể gây ra ngập úng cục bộ và nguy cơ sạt lở đất.

Người dân lưu ý theo dõi sát các bản tin dự báo tiếp theo, chủ động các biện pháp an toàn khi di chuyển ngoài đường trong thời gian xuất hiện mưa dông.