Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (26/07/2026): Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa to đến rất to Dự báo thời tiết 24h tới: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông; Nam Bộ và Tây Nguyên xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to tập trung vào chiều và đêm.

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết xuất hiện mưa rào, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to tập trung vào chiều và đêm.

Thời tiết các khu vực trên đất liền trong 24 giờ tới.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ.

Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông tại các khu vực trên cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động cập nhật dự báo và áp dụng các biện pháp an toàn khi di chuyển ngoài trời lúc có dông xuất hiện.