Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (26/08/2026): Bắc Bộ mưa dông, Nam Trung Bộ nắng nóng gay gắt Dự báo thời tiết 24h tới: Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ mưa to; Trung Bộ ngày nắng nóng gay gắt; Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào rải rác vào chiều tối.

Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ tiếp tục duy trì hình thái ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt trước khi xuất hiện mưa dông vài nơi vào chiều tối và đêm.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Hà Nội: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ xuất hiện điểm mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ xuất hiện điểm mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Trung Bộ: Ngày nắng, phía Nam Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C.

Ngày nắng, phía Nam Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có dông kèm gió giật mạnh.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C. Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31 độ C, phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31 độ C, phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C. Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Tại khu vực Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ, mưa dông có khả năng đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại các khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh nguy hiểm.

Người dân tại các khu vực xuất hiện mưa dông cục bộ cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, chằng chống nhà cửa và cẩn trọng khi lưu thông trên đường.