Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (29/07/2026): Bắc Bộ mưa to, Nam Bộ mưa dông Trong 24 giờ tới, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa to, dông.

Trong 24 giờ tới, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, rải rác có dông; một số nơi có khả năng mưa rất to.

Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông; cục bộ có nơi mưa rất to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông, nhiều khu vực có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, cao nhất từ 31-33 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, cao nhất từ 31-33 độ. Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ; cao nhất từ 29-32 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ; cao nhất từ 29-32 độ. Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ; cao nhất từ 30-33 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, cao nhất từ 31-34 độ.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, cao nhất từ 32-35 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Nam Bộ: Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, cao nhất từ 29-31 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Tại TP. Hà Nội, Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong 24 giờ tới, cần lưu ý khả năng mưa to, dông và các hiện tượng nguy hiểm đi kèm tại những khu vực có cảnh báo.